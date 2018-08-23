Рекламная кампания

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен41 заявка333 просмотра

Необходимо создать рекламную компанию для сайта khodiki.ru с минимальной ценой клика.

7 лет назад
7156519
Сергей 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Valeriia_RSYA
Валерия 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$1
7 дней
Прекрасно выполненная работа, все настроено быстро, все замечания устраняются моментально. Советую работать с Валерией.
Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

Valeriia_RSYA
Валерия 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад