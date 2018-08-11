Настроить и сопровождать яндекс директ google adwords

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Закрыт27 заявок241 просмотр

Добрый день!

Требуется аналитика настроеной компании в яндекс директ и заново настроить google adwords

так же надо настроить ретаргет для сетей

Интернет магазин оптической техники 

Google Ads
7 лет назад
DmitrySuccess
Дмитрий 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров