Нужно сделать: Поисковая рекламаКМС (исключить моб. сайты и приложения)Ремаркетинг (посетил сайт, бросил корзину)Подготовить инструкции по фидам для Google Shopings Card и динамическому ремаркетингу. Есть собранное семантическое ядро с ...
Масштабирование проекта в сфере инвестиций
Необходимо увеличение количества инвесторов в проекте.
Привлечение инвесторов, получение рефбэка и бонусов.
Заявки фрилансеров
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