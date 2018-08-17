Нужен аудит рекламной кампании adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт22 заявки241 просмотр

На Adwords создана и работает несколько месяцев рекламная кампания. Нужно просмотреть ее настройки, возможности. Провести анализ. Цель: я хочу узнать насколько хорошо она настроена, что требуется дополнить/изменить, какую стратегию назначения ставок использовать и пр. Выполнить полный аудит. У меня есть видение сколько кликов или конверсий я хочу с нее получить, необходимо сопоставить мои желания с реальностью. 

В первую очередь хочу понять стоимость выполнения данного аудита. Могу дать доступ к аккаунту по запросу.

Google Ads
7 лет назад
mail211
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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