Нужен аудит рекламной кампании adwords

На Adwords создана и работает несколько месяцев рекламная кампания. Нужно просмотреть ее настройки, возможности. Провести анализ. Цель: я хочу узнать насколько хорошо она настроена, что требуется дополнить/изменить, какую стратегию назначения ставок использовать и пр. Выполнить полный аудит. У меня есть видение сколько кликов или конверсий я хочу с нее получить, необходимо сопоставить мои желания с реальностью.

В первую очередь хочу понять стоимость выполнения данного аудита. Могу дать доступ к аккаунту по запросу.