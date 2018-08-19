Настройка рк, ведение, аналитика [Яндекс, Google]

Спасибо всем, кто откликнулся. В ближайшие пару дней отпишусь каждому, с кем говорил

Нужен расчёт (в том числе и предварительный) и составление семантического ядра под ЯД и ГА для сайта, его продвижение.

Все данные есть, сайт покажем. Пишите в телегу (в профиле), чтобы не засорять ленту.

Настроены на долгосрочное сотрудничество