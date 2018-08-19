Есть проект финансовой тематики (обучение, манимейкинг, торговый робот). Трафик идет с фб и тизерок. Необходимо настроить ремаркетинг в адвордс и рся, возможно и в фб. Соответственно, изначально нужно проверить - пропустит ли существующие лендинги модерация. ...
Настройка рк, ведение, аналитика [Яндекс, Google]
Спасибо всем, кто откликнулся. В ближайшие пару дней отпишусь каждому, с кем говорил
Нужен расчёт (в том числе и предварительный) и составление семантического ядра под ЯД и ГА для сайта, его продвижение.
Все данные есть, сайт покажем. Пишите в телегу (в профиле), чтобы не засорять ленту.
Настроены на долгосрочное сотрудничество
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать: Поисковая рекламаКМС (исключить моб. сайты и приложения)Ремаркетинг (посетил сайт, бросил корзину)Подготовить инструкции по фидам для Google Shopings Card и динамическому ремаркетингу. Есть собранное семантическое ядро с ...Закрыт7 лет назад
Необходимо дополнить ключевые слова в директ , около 2 тысяч ключевых слов + мониторинг изменения ключевых словКонтекстная реклама10 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Настроить рекламу в Фейсбук для набора на тренинг. Регион Владивосток, может быть еще Хабаровск. В заявке указывать обязательно: - СтоимостьКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
На Adwords создана и работает несколько месяцев рекламная кампания. Нужно просмотреть ее настройки, возможности. Провести анализ. Цель: я хочу узнать насколько хорошо она настроена, что требуется дополнить/изменить, какую стратегию назначения ставок использовать и пр. Выполнить ...Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо увеличение количества инвесторов в проекте. Привлечение инвесторов, получение рефбэка и бонусов. https://crypto-leasing.com/ref?code=5adc56220ee59Контекстная реклама5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать небольшую рекламную кампанию на 300 ключевых слов. Написать тексты объявлений (заголовок 1 и 2, текст, быстрые ссылки, уточнения). Сделать нужно сегодня. Задача простая можно заявки и без опыта.Завершен7 лет назад
Добрый день! Требуется аналитика настроеной компании в яндекс директ и заново настроить google adwords так же надо настроить ретаргет для сетей Интернет магазин оптической техникиКонтекстная реклама27 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать рекламную компанию для сайта khodiki.ru с минимальной ценой клика.Завершен7 лет назад
Добрый день! Ищу специалиста по контекстной рекламе Яндекс Директ, Google Ads (настройка рк, ведение, аналитика) Инстересна стоимость настройки рк по каждой площадке (до 2000 ключевых слов), и сроки выполнения. Если хорошо сработаемся, ...Контекстная реклама36 заявокЗакрыт7 лет назад