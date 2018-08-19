Настройка ремаркетинга на несколько сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок222 просмотра

Есть проект финансовой тематики (обучение, манимейкинг, торговый робот). Трафик идет с фб и тизерок. Необходимо настроить ремаркетинг в адвордс и рся, возможно и в фб.  Соответственно, изначально нужно проверить - пропустит ли существующие лендинги модерация. Или создавать новые для определенных групп пользователей, чтобы не терять трафик.  Нужна будет стратегия, и долгосрочная работа, а не склепать на коленке. 

7 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

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