Настройка ремаркетинга на несколько сайтов

Есть проект финансовой тематики (обучение, манимейкинг, торговый робот). Трафик идет с фб и тизерок. Необходимо настроить ремаркетинг в адвордс и рся, возможно и в фб. Соответственно, изначально нужно проверить - пропустит ли существующие лендинги модерация. Или создавать новые для определенных групп пользователей, чтобы не терять трафик. Нужна будет стратегия, и долгосрочная работа, а не склепать на коленке.