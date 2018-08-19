Настройка директа

На Adwords создана и работает несколько месяцев рекламная кампания. Нужно просмотреть ее настройки, возможности. Провести анализ. Цель: я хочу узнать насколько хорошо она настроена, что требуется дополнить/изменить, какую стратегию назначения ставок использовать и пр. Выполнить ...