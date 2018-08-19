Провести аудит рекламной кампании в Яндекс Директ

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Закрыт22 заявки242 просмотра

Необходимо провести аудит рекламной кампании в Яндекс Директ.  Строительная тематика - продажа ламината, линолеума, натяжных потолков и межкомнатных дверей. Регион показа: Минск и Минская область. Сайт: проремонт.бел.

7 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров