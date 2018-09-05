Есть проект финансовой тематики (обучение, манимейкинг, торговый робот). Трафик идет с фб и тизерок. Необходимо настроить ремаркетинг в адвордс и рся, возможно и в фб. Соответственно, изначально нужно проверить - пропустит ли существующие лендинги модерация. ...
Создание и настройка Яндекс.Директ и Google Adwords под ключ
- Создание рекламной кампании в системе Google Adwords и Яндекс Директ.
- Подбор ключевых слов для настройки рекламной кампании
- Настройка ремаркетинга.
- Настройка отслеживания конверсий на сайте.
- Создание рекламных объявлений.
- Контроль ставкам, кликами, ценами конкурентов и своевременная корректировка ставок.
- Составление структуры кампании и кластеризация запросов по группам.
- Написание объявлений.
- А-Б тестирование объявлений
- Снижение стоимости клика
- Написание расширений для объявлений.
- Добавление минус слов.
- Кросс-минусовка на уровне групы объявлений
- Настройка региона показа.
- Настройка медийной рекламы (КМС, DSK, РСЯ).
- Установка на сайт счетчиков для статистики и анализа рекламы: Google Analytics, Yandex Metrika, Tag manager.
- Настройка конверсий и отслеживание не эффективных ключевых слов.
- Создание баннеров для медийной рекламы и ремаркетинга
- Советы по поводу улучшения работы сайта.
- Отслеживание поведения пользователей на сайте через вебвизор.
- Тестирование разных гипотез и стратегий рекламы
- Уменьшение показателя отказа на сайте
- Снижение стоимости лида
- Анализ конкурентов
– РК для сервисного центра по ремонту цифровой техники (телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, консоли)
Регион рекламы:
- г. Краснодар
Сайт (находится на стадии доработки):
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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