Создание и настройка Яндекс.Директ и Google Adwords под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок213 просмотров
  • Создание рекламной кампании в системе Google Adwords и Яндекс Директ.
  • Подбор ключевых слов для настройки рекламной кампании
  • Настройка ремаркетинга.
  • Настройка отслеживания конверсий на сайте.
  • Создание рекламных объявлений.
  • Контроль ставкам, кликами, ценами конкурентов и своевременная корректировка ставок.
  • Составление структуры кампании и кластеризация запросов по группам.
  • Написание объявлений.
  • А-Б тестирование объявлений
  • Снижение стоимости клика
  • Написание расширений для объявлений.
  • Добавление минус слов.
  • Кросс-минусовка на уровне групы объявлений
  • Настройка региона показа.
  • Настройка медийной рекламы (КМС, DSK, РСЯ).
  • Установка на сайт счетчиков для статистики и анализа рекламы: Google Analytics, Yandex Metrika, Tag manager.
  • Настройка конверсий  и отслеживание не эффективных ключевых слов.
  • Создание баннеров для медийной рекламы и ремаркетинга
  • Советы по поводу улучшения работы сайта.
  • Отслеживание поведения пользователей на сайте через вебвизор.
  • Тестирование разных гипотез и стратегий рекламы
  • Уменьшение показателя отказа на сайте
  • Снижение стоимости лида
  • Анализ конкурентов
Сфера услуг:  

– РК для сервисного центра по ремонту цифровой техники (телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры, консоли)  

Регион рекламы:   

- г. Краснодар  

Сайт (находится на стадии доработки):  

upgrade.bz/

Google Ads
7 лет назад
upgrade_krd
Роман 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
22 дня назад
7 лет назад
$500
10 дней
Если вы хотите качественную рекламу без нервов от профессионалов вам следует обратиться к Ирине! Я искал 3 месяца специалистов для настройки контекстной рекламы в гугл и яндекс. Наверное как многие в этом вопросе был не раз обманут работая по предоплате, после которой исполнитель благополучно исчезал либо присылал ключевые слова из вордстата. Со счета сбился сколько раз такое происходило. Предпоследний исполнитель который брался за заказ не смог его выполнить и порекомендовал Ирину. За 3 месяца, таких полных и исчерпывающих ответов по контекстной рекламе не дал не один специалист. Ирина не просто ответила на вопросы, она объяснила что и для чего нужно делать что бы реклама действительно работала. Выбрав ее исполнителем, я стал уверенным в результате, причем здесь результатом служило именно качество трафика и его стоимость. Ирина не разу не подвела по срокам и полностью оправдала свою репутацию! Сейчас моя РЕКЛАМА РАБОТАЕТ и ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ. Я искренне желаю, успехов и процветания вашей компании!!!)))) РЕКОМЕНДУЮ, исполнитель мной проверен.
Роман, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество! У вас было много переживаний по поводу него и я рада, что мы развеяли все сомнения :) Заказчика однозначно рекомендую: детально заполненный бриф, оперативная коммуникация по всем вопросам проекта, оплата в срок. Продолжаем работу.

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
22 дня назад
7 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама