Продвижение сайта знакомств в гугле и в соц. сетях.

Продвижение сайта знакомств.

1. Продвижение существующей группы и страницы в контакте. Цель привлечение девушек регистрироваться в агенстве. Русский язык

2. Продвижение существующих групп и страниц в файсбуке. Цель привлечение мужчин регистрироваться на сайте. Английский язык

3. Продвижение в гугле

Вот так, если не подходит говорите, найдем другое