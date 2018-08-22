Продвижение сайта знакомств в гугле и в соц. сетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок157 просмотров

Продвижение сайта знакомств.  

1. Продвижение существующей группы и страницы в контакте. Цель привлечение девушек регистрироваться в агенстве. Русский язык 

2. Продвижение существующих групп и страниц в файсбуке. Цель привлечение мужчин регистрироваться на сайте. Английский язык 

3. Продвижение в гугле

Вот так, если не подходит говорите, найдем другое

7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров