Сделать рекламу в Google Ads

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок205 просмотров

Тематика - магазин игрушек

Google Ads
7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
2 дня
Артур всегда на связи. Работа выполнена с точным соответствием с ТЗ в оговоренные сроки. Рекомендую!
Все отлично

Заявки фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад