Есть проект финансовой тематики (обучение, манимейкинг, торговый робот). Трафик идет с фб и тизерок. Необходимо настроить ремаркетинг в адвордс и рся, возможно и в фб. Соответственно, изначально нужно проверить - пропустит ли существующие лендинги модерация. ...
Сделать рассылку
Необходимо сделать рассылку по нашей базе (более 10 000) и плюсом по предложенной вами но рабочей базе . Так же составить нормальный текст.
Важно чтобы письма дошли до адресата.
Тема - строительный материал представленный на нашем сайте areapanels.ru
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