Сделать рассылку

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки149 просмотров

Необходимо сделать рассылку по нашей базе  (более 10 000) и плюсом по предложенной вами но рабочей базе . Так же составить нормальный текст. 

Важно чтобы письма дошли до адресата.

Тема - строительный материал представленный на нашем сайте areapanels.ru  

7 лет назад
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров