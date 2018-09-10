Копирайтинг на тему фитнеса и ПП. Срочно

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Закрыт7 заявок260 просмотров

Здравствуйте, необходим исполнитель для написания 20 текстов на тему фитнеса, похудения, ПП.

Возможны заказы после выполнения этой нормы.

Тестовое задание

Раскрыть тему "Что такое сложные и простые углеводы"

Объем  : 1000- 3000 сим.

Написать нужно информативно, чтобы легко читалось, добавить немного веселья(совсем немного). Пост должен интересно расказат, не учить.

ЦА: Девушки, Женщины - 25/35 лет. Семейные, большая часть с детьми.

Добавить смайлики

Пример для изучения - http://steelsports.ru/luchshee-vremya-dlya-trenirovok/

В случае сотрудничества, тестовое задание будет в зачет оплаты работ.

К готовому заданию прикрепить текст поста, цену за 1000 сим. и цену за пост.

Перед стартом работ, напишите пожалуйста, что бы видел человека в работе.

7 лет назад
dimondru2
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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