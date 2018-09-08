Копирайтинг Текстов . Нужны качественные тексты --- много .

Копирайтинг текстов.1300 рублей за текст.Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ цепляющие интересные тексты скачественными фото – много. Глубокая

проработка темы. Здравствуйте, уважаемыефрилансеры !Меня зовут Олег и я занимаюсьпроизводством пряжи из собачьей шерсти и

вязанных эксклюзивных изделий .У меня есть постояннаяпотребность в написании КАЧЕСТВЕННЫХ текстов

.В 1-ю очередь нужны текстыдля портала Ярмарка Мастеров , потом для Яндекс

Дзен.Меня интересуетсотрудничество ТОЛЬКО с заинтересованными людьми , которые в теме , знают ее и

понимают . Люди которые горят желанием

писать в тему .Ключевое слово --- КАЧЕСТВО.Понимаю что сразу вряд линайду такого человека , поэтому нужно тестирование . Критерии хорошей оплаты работы просты и виднылюбому человеку .1.текст на Ярмарке Мастеровдолжен набрать свыше 200-т лайков и 20-ти комментариев --- 2-а показателя

одновременно (сразу) 2.текст на Яндекс Дзендолжен набрать более 200 дочитываний со среднем временем

просмотра более 50секунд и будет не менее 30-ти лайков --- 3-и

показателя одновременно (сразу)Как видите точные показателихорошего текста .При таком раскладе стоимостьтекста может стоить порядка 700 – 900рублей .Если показатели еще выше иони стабильны ,то стоимость текста может вырасти до 1100 – 1200 рублей , если

скажем текст набрал 500 – 800 лайков на ЯМ и более 1000 дочитываний на Яндекс

Дзен . Время окончательного снятияпоказателей --- 2-е недели (14-ть суток) .При супер результате ЯндексДзен --- более 3000 дочитываний еще премия 200 рублей дополнительно ко всему

(за 14-ть суток). Т.е. стоимостьКАЧЕСТВЕННОГО текста может быть равна

1300рублей . ЗАДАЧА :1.создать текст с фото (фотоне 1-а , а несколько)2.по количеству знаков --- впринципе любое количество знаков Если как-то привязываться к знакам , топорядка 1500 --- 3000 знаков без пробелов , можно и меньше не в этом суть 3.текст должен легко читатьсяи желательно взахлеб , и до конца текста(в Яндекс Дзен естьпоказатель --- количество дочитываний)4.текст должен сопровождатьсякрасивыми качественными фото 5.фото и текст должныпроходить модерацию админа ЯМ 6.текст должен содержатьключевики , хотя бы в минимальном количестве (обычно 5-8шт) . Даю самключи.7.уникальность ---- 100 %%%8.текст после публикациидолжен набрать не менее 200 лайков , и не менее 20-ти комментов 9.текст должен быть размещенна ЯМ именно в разделе ПУБЛИКАЦИИ , а не в Блоге 10.дополнительная премия ,если в Яндекс Дзен текст наберет более

200 дочитываний со среднем временем просмотра более 50секунд , не менее 30-ти

лайков (обязательны все составляющие) Что по оплате (оплата ступенчатая) : 1.начальная стоимость текста300 рублей 2.далее в зависимости отлайков , комментариев , просмотров оплата может быть увеличена на 30% , 50 % и

даже можно увеличить в 2-3 раза ,т.е. текст в конечном случае может стоить и

900рублей 3.если статья не попала враздел ПУБЛИКАЦИИ на ЯМ , а разместилась в Блоге , или нет нужного количества

лайков – комментов , то считаем по минималке --- 300рублей 4.отдельная премия заразмещение той же статьи в Яндекс Дзен Если в Яндекс Дзен текстнаберет более 200 дочитываний со среднем

временем просмотра более 50секунд(обязательны все составляющие) и будет не

менее 5-ти лайков ,то Ваша премия составит

200рублей .Это кстати показатель хорошейработы .5. оплата 300рублей можетбыть произведена сразу после выхода статьи на ЯМ6.все бонусы ,премиивыплачиваются после 2-х недель

опубликования статьи (14-ть суток) Еслиу Вас КАЖДАЯ публикация набирает свыше

200-т лайков и свыше 100-акомментов на ЯМ(за 2-е недели) ,то

можете смело диктовать свои условия , я готов это обсуждать !!!! ИТОГО : при очень удачном тексте можетполучиться 1100рублей --1300рублей за текст.

Уникальность проверяю http://www.text.ru https://content-watch.ru Текстов нужно много .Можнохоть каждые сутки . Контракт минимум на 1год,т.к. даже при изначальных хороших навыках в тему войдете не сразу . Оперативностьработы до 3-4 - х суток . Впринципе нужно по 2-3 текста каждую неделю ,т.е. это порядка 70 -100текстов за год.Длялюдей решивших просто подзаработать НЕ подойдет , нужны увлекающиеся люди . Без

увлечения, без одержимости не стоит даже начинать.ВажныВаши подписки на различные тематические материалы . Дляначала ТЕСТ . Любоетестирование оплачивается --- 200рублей сразу после выхода текста.Можетене тратить свое и мое время на презентации --- типа «я журналист» , «у меня

стаж копирайтинга 10лет» , «моя бабушка прядет и сама я вяжу» .Мневажен реальный РЕЗУЛЬТАТ , который виден сразу Вам и мне .Результатчетко прописан и других толкований нет .Желательночтобы текст и фото я мог без доработок

сразу опубликовать .Хотятакого еще не было . Приходится за Вас все дорабатывать пока.

Понимание моего бизнеса :http://www.livemaster.ru/masterpr http://livedogsnitka.ru

http://живаянитка.рфhttp://vk.com/spinningwool

https://vk.com/dogfashiongood Длякопирайтеров, желающих работать по

бартеру ,т.е. обмен на изделия ,пряжу --- приоритет .Дляжелающих начать работать высылаю свое стандартное письмо с объяснилками.Чтоменя напрягает сильно --- то что я проверяю орфографию , разные ошибки ,

разбиваю на абзацы , дорабатываю фото . За это буду лишать бонусов и премий ,

т.к. получается что Вы вроде как работаете за деньги , а я на Вас работаю

бесплатно . Мне это очень не нравится . После3-го раза расторгаю контракт

автоматически !

Жду от Вас предложений !!! Пишите мне сразу в личку на почту .