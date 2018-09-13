Копирайтинг на тему бинарных опционов - RU/ENG.

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Завершен1 заявка121 просмотр

Здравствуйте!

Ищем копирайтеров, а также переводчиков (ru -> eng) для написания текстов на тему трейдинга и бинарных опционов. В первую очередь интересуют те, кто уже занимался текстами в этой тематике. Те, кто знают терминологию и понимают базовые вещи. Большим преимуществом будет если вы будете в состоянии сами выбрать тему и раскрыть ее в тексте.

Объем работы 15-20 статей.

С нетерпением жду ваших предложений!

7 лет назад
upwingo
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
$125
5 дней
Алексей очень ответственно подходит к работе. Все делает в те сроки, которые были оговорены, хотя заказ был достаточно большой и не самый "интересный". Постоянно находится онлайн. Очень приятно работать.
Отличный Заказчик! Был очень рад сотрудничеству! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
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