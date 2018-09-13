Копирайтинг на тему бинарных опционов - RU/ENG.

Здравствуйте!

Ищем копирайтеров, а также переводчиков (ru -> eng) для написания текстов на тему трейдинга и бинарных опционов. В первую очередь интересуют те, кто уже занимался текстами в этой тематике. Те, кто знают терминологию и понимают базовые вещи. Большим преимуществом будет если вы будете в состоянии сами выбрать тему и раскрыть ее в тексте.

Объем работы 15-20 статей.

С нетерпением жду ваших предложений!