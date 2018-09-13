Нужно 2 статьи про элементы питания (батарейки, аккум..)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок185 просмотров

В поисках исполнителя, кто сможет написать 1 большую статью и вторую поменьше с уклоном на элементы питания, а именно - батарейки, аккумуляторы и прочее в таком духе. Пример предоставлю.

Требование к текстам:

Текст должен быть написан профессионально грамотно на заданную тематику

·уникальность (100% уникальности text.ru);

·Текст должен быть хорошо структурирован и разбит на логические блоки (300-900 символов) с подзаголовками и списками;

Проверить на наличие словесного мусора - https://glvrd.ru/ - не менее 8,5 баллов;

Без воды и переспама - проверить по text.ru

Тошнота - не более 3% по слову, академическая не больше 9 - https://advego.ru/text/seo/

Ключевые слова дам исполнителю. Оплата по факту либо через безопасную сделку.

7 лет назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$26
3 дня
Сделка закрыта
В целом - сотрудничеству рад. Рекомендую!

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
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