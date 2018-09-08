Четыре текста по детской психологии

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки147 просмотров

Никто не поможет мне, пожалуйста, написать пять текстов? 

До 500-600 знаков.

Дедлайн - завтра 15.00.

Половину сумму перечислю сразу.

оплата: 500 рублей.

Темы:

1)Как успокоить ребенка, который сильно плачет?

2) Что делать, если родитель  злиться на  ребенка?

3) Почему наказания не работают?

4) Развитие внимание у ребёнка. Как это сделать? 

5) Как научить ребенка играть самостоятельно. 3 шага.

7 лет назад
eva_psy
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$6
1 день
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Был рад сотрудничеству! Оплата без вопросов, пожелания понятны. Хороший Заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
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Копирайтинг

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