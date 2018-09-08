Добрый День! Необходимо написать Seo текста для доски объявлений по категории Недвижимость. P.s. (Есть и другие категории) Общее количество для категории недвижимость 406000 символов. Общее ТЗ на копирайтинг прикрепил файлом. ...
Четыре текста по детской психологии
Никто не поможет мне, пожалуйста, написать пять текстов?
До 500-600 знаков.
Дедлайн - завтра 15.00.
Половину сумму перечислю сразу.
оплата: 500 рублей.
Темы:
1)Как успокоить ребенка, который сильно плачет?
2) Что делать, если родитель злиться на ребенка?
3) Почему наказания не работают?
4) Развитие внимание у ребёнка. Как это сделать?
5) Как научить ребенка играть самостоятельно. 3 шага.
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