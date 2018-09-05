Нужны тексты об организации детских праздников

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Закрыт8 заявок236 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать тексты-описания услуг на сайт об организации детских праздников. Пока предполагается 10-20 текстов, по по 1,5-2 тыс. знаков. Цена - 60 руб. за 1000 знаков.

В заявках указывайте примеры ваших работ на подобные темы.

7 лет назад
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров