Написать статью

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Завершен3 заявки124 просмотра

тема: что такое сход-развал и для чайников

7 лет назад
guest_15360728213261
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

A_A_Bel
Алина 
57 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$2
3 дня
Отличная работа! Заказывал в первый раз. Не ожидал, что так можно расписать технический вопрос! Всё очень понятно даже без рисунка. Доволен. Буду и дальше заказывать тексты у этого автора. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

A_A_Bel
Алина 
57 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
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