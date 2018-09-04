Написать тексты для сайта

Наша компания в данный момент переделывает сайт и для него требуются новые статьи. По сути дела необходимо создать все тексты для сайта. Мы работаем в узкопрофильной тематике трейдинга угля, соответственно тексты так или иначе связаны с энергетикой.

Мой руководитель выстроил у себя в голове следующую схему: он в устной беседе излагает все свои знания по теме человеку, который может это всё превратить в хорошие тексты. Сайт у нас не продающий, скорее статусный для позиционирования на рынке. Я со своей стороны вижу, что необходимо определиться с разделами для статей — это пока тоже не до конца ясно. Соответственно сайт пока в разработке.