Подобрать 30 ICO с описаниями и картинками.

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Завершен2 заявки157 просмотров

Нужно подобрать материалы на русском языке про 10 завершенных и собравших средства ICO и 20 проводящихся. Они должны иметь хорошую репутацию и не быть скамом. Скорее всего, у большей части из них не будет русского описания, его нужно будет перевести или где-то взять. В помощь вам сайты с рейтингами ICO.  

По каждому ICO нужно картинка, лого, описание краткое 1-2 абзаца, описание развернутое 4-5 абзацев, даты проведения, софткап, хардкап, сколько собрано, название токена. 

p.s. Вы должны понимать что такое ICO, скам, токены, софт и хард-кап и т.п. 

7 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bobistellar29
Антон 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
ОЧЕНЬ оперативно и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

bobistellar29
Антон 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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