Подобрать 30 ICO с описаниями и картинками.

Нужно подобрать материалы на русском языке про 10 завершенных и собравших средства ICO и 20 проводящихся. Они должны иметь хорошую репутацию и не быть скамом. Скорее всего, у большей части из них не будет русского описания, его нужно будет перевести или где-то взять. В помощь вам сайты с рейтингами ICO.

По каждому ICO нужно картинка, лого, описание краткое 1-2 абзаца, описание развернутое 4-5 абзацев, даты проведения, софткап, хардкап, сколько собрано, название токена.

p.s. Вы должны понимать что такое ICO, скам, токены, софт и хард-кап и т.п.