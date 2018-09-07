Нужны услуги копирайтера

Задача: написание отзывов об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от лица покупателей. Количество: около 50-70шт. Не более 1-го отзыва в день, положительные и нейтральные, Расчет за каждые 10 одобренных модератором отзывов на карту приват. ...