Нужны услуги копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок185 просмотров

Тема  сайта  оказание финансовых услуг .  Задача  проекта  привлечь инвесторов . Области инвестиции  1 Инвестирование Микрофинансовые  организации   ( микро займы ,микро кредиты )   2  Инвестирование в тендерные займы    3 Инвестиции  в в криптотрейдинг .       

     Нужен копирайтер   с опытом в области  финансовой части. 

    

7 лет назад
adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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