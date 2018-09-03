Копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок216 просмотров

Нужен копирайтер.

Тематика фильмы, сериалы и индустрия кино.

Нужно 20 текстов

Текст от 700-1000 символов.

Стоимость текста 30 рублей. Возможно ставка поднимется зависимо от качества работы.

Нужны будут заказы по 3000 символов оплата будет обговариваться.

Принимается так же рерайт текста.

Минимальная уникальность текста 95% по AdvegoPlagiatus.

7 лет назад
ziyaddinm
Зияддин 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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