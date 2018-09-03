Необходимо пройти по 6 ссылкам (пришлю в ЛС), зарегистрироваться при необходимости и оставить свой положительный отзыв. Фото не требуется. Отзыв должен соответствовать всем требованиям сервиса и проходить модерацию. Отзыв должен включать в ...
Копирайт
Нужен копирайтер.
Тематика фильмы, сериалы и индустрия кино.
Нужно 20 текстов
Текст от 700-1000 символов.
Стоимость текста 30 рублей. Возможно ставка поднимется зависимо от качества работы.
Нужны будут заказы по 3000 символов оплата будет обговариваться.
Принимается так же рерайт текста.
Минимальная уникальность текста 95% по AdvegoPlagiatus.
Заявки фрилансеров
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