Добрый день! !!! добавляйтесь в задание. Указывайте цену за 1к слов. Прикрепите тестовый абзац и приступим. Для страницы Вызов ветеринара на дом написать короткий Сео текст используя подсказки https://www.evernote.com/l/AIKt8Dp107ZEh5Z-cetHkI8WeBSzDSQnynI ветеринар на ...
Написать несколько текстов по тз
Написать тексты по составленному тз 9-10 текстов, по 1000 символов каждый
срок выполнения максимум 3-5 дней
по ценнику предварительно 100 рублей за 1000 символов,предлагайте рассмотрю любые варианты
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