Написать статью на тему "Схема салона самолета Аэробус А321 Уральские

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Задача:

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Необходимо подобрать картинки и соблюдать все пункты, указанные в требованиях. Сдается работа в архиве (картинки + ворд с текстом) через ссылку на гугл диск.

Гарантирую быструю проверку, оплату и положительный отзыв.

План статьи "Схема салона":

Статья должна ответить на вопрос, потенциального пассажира данного самолета, о схеме расположения мест в салоне воздушного судна. Автору необходимо описать: 

- схему салона, 

- вместимость самолета, 

- размещение мест разного уровня комфортности, 

чтобы читатель смог сделать правильный выбор.

Необходимо также указать: 

- сколько рядов занимает бизнес-класс,

- эконом-класс,

- в каких рядах спинки кресел не откидываются;

- какие ряды имеют большое расстояние для ног. 

Описать ряд и кресла, которые находятся в непосредственной близости от туалета. 

Если есть дополнительная информация по конфигурации салона - тоже указать.

Сравнить салоны a321 и а320, есть ли отличие, и какое - указать в статье.

В разных авиакомпаниях могут быть отличия по салонам и перечислить авиакомпании, которые используют данный тип самолета.

В статье нужно употребить точное вхождение следующих ключей (кол-во раз):

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Нужно использовать разбавочные вхождения (кол-во раз):

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Также в статье необходимо использовать дополнительные слова в разбавочном вхождении (минимальное кол-во раз):

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ТРЕБОВАНИЯ: https://bukreev.pro/t/r.html 

7 лет назад
Alexandr9322
Александр 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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