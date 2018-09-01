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Написать статью на тему "Схема салона самолета Аэробус А321 Уральские
Задача:
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Необходимо подобрать картинки и соблюдать все пункты, указанные в требованиях. Сдается работа в архиве (картинки + ворд с текстом) через ссылку на гугл диск.
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План статьи "Схема салона":
Статья должна ответить на вопрос, потенциального пассажира данного самолета, о схеме расположения мест в салоне воздушного судна. Автору необходимо описать:
- схему салона,
- вместимость самолета,
- размещение мест разного уровня комфортности,
чтобы читатель смог сделать правильный выбор.
Необходимо также указать:
- сколько рядов занимает бизнес-класс,
- эконом-класс,
- в каких рядах спинки кресел не откидываются;
- какие ряды имеют большое расстояние для ног.
Описать ряд и кресла, которые находятся в непосредственной близости от туалета.
Если есть дополнительная информация по конфигурации салона - тоже указать.
Сравнить салоны a321 и а320, есть ли отличие, и какое - указать в статье.
В разных авиакомпаниях могут быть отличия по салонам и перечислить авиакомпании, которые используют данный тип самолета.
В статье нужно употребить точное вхождение следующих ключей (кол-во раз):
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Нужно использовать разбавочные вхождения (кол-во раз):
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Также в статье необходимо использовать дополнительные слова в разбавочном вхождении (минимальное кол-во раз):
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