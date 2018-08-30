Написание шаблонов мета тегов

Добрый день! У нас есть сайт прачечной:https://easyday.pro/. Хочу наполнить блог сайта:https://easyday.pro/blog статьями. Возможно, это будут советы домохозяйкам, различные рекомендации по уходу за одеждой и тому подобное. Прошу предоставить Ваши предложения ...