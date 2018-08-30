Написание шаблонов мета тегов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки23 просмотра

Необходимо написать примерно 1-2 тыс. мета описаний. (и шаблонов мета описаний для карточек товаров)

Требования:

Использовать в description призывы к действию;

Не более 100-140 символов;

Не повторять title (при этом можно у нужно ориентироваться на него);

100% уникальный тег;

Адрес сайта: https://lalipop.ru/

7 лет назад
padre
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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