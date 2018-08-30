Ищу автора для описания 100 адалт роликов. Работы много, это будет первый этап Каким я вижу вас: 1. Умеете писать грамотно, 2. Имеете возможность писать нестандартно и интересно, свободны от ...
Составление описания к видео
Есть видео с Мастер-классом по вязанию.
Необходимо составить интересное и увлекательно описание к этому видео.
Заявки фрилансеров
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