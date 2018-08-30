Составление описания к видео

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Закрыт13 заявок147 просмотров

Есть видео с Мастер-классом по вязанию.

Необходимо составить интересное и увлекательно описание к этому видео.

7 лет назад
kaba_
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров