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Описание видеороликов: 20 руб. за 1 шт
Ищу автора для описания 100 адалт роликов. Работы много, это будет первый этап
Каким я вижу вас:
1. Умеете писать грамотно,
2. Имеете возможность писать нестандартно и интересно, свободны от речевых штампов,
3. Обладаете широким кругозором и способны органично применить его в тексте.
Оплата - 20 р. за видео, (Заголовок 50-60 знаков и Описание 250-350 знаков - как пойдет. Иногда легко пишется, иногда - приходится вымучивать из себя).
Если вы никогда не выполняли подобной работы - это ваш несомненный плюс, т.к. вы не засхематизированы и обладаете свежим взглядом. Полный инструктаж и консультирование (примеры, подробности) при необходимости перед выполнением работы.
Просьба прислать в личном сообщении пример вашей работы на любую тематику. Главное, чтобы вам нравилось :)
Заявки фрилансеров
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