Описание видеороликов: 20 руб. за 1 шт

Ищу автора для описания 100 адалт роликов. Работы много, это будет первый этап

Каким я вижу вас:

1. Умеете писать грамотно,

2. Имеете возможность писать нестандартно и интересно, свободны от речевых штампов,

3. Обладаете широким кругозором и способны органично применить его в тексте.

Оплата - 20 р. за видео, (Заголовок 50-60 знаков и Описание 250-350 знаков - как пойдет. Иногда легко пишется, иногда - приходится вымучивать из себя).

Если вы никогда не выполняли подобной работы - это ваш несомненный плюс, т.к. вы не засхематизированы и обладаете свежим взглядом. Полный инструктаж и консультирование (примеры, подробности) при необходимости перед выполнением работы.

Просьба прислать в личном сообщении пример вашей работы на любую тематику. Главное, чтобы вам нравилось :)