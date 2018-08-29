Нужна интересная техническая статья

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Закрыт8 заявок168 просмотров

Нужно написать интересную статью, на тему ремонта мобильных телефонов.

Я даю ссылку на youtube ролик, нужно просмотреть ролик и хорошо, красиво, интересно описать и раскрыть данную тему.

Ссылка на ролик - https://www.youtube.com/watch?v=NPl1yTmfcYc

7 лет назад
winkel2011
Валера 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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