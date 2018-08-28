Необходимо написать несколько СЕО-оптимизированных текстов по тематике "заработок" Объем одного текста 20000 символов. Предоставляем подробное ТЗ.
Требуется копирайтер
Написание статей для блога врача ,который размещен на сайте косметологической клиники.
Если есть подобный опыт-отлично! примеры работ обязательно.
Заявки фрилансеров
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