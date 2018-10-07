Написать 10-15 текстов по фарме.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок192 просмотра

Необходимо написать тексты по теме виагра для рынка Канады. Язык соответственно английский. Текст обязательно должен быть логичный по своей структуре, разделен на абзацы с использованием списков и богатым синонимическим рядом. 

Размер каждого текста будет +/- 700 слов.

Будут даны ключевые слова, которые нужно органично вписать в текст и общая тема, структуру и содержание нужно подчерпнуть самому из доступных в интернет текстах.

Требования к уникальности текта: адвего, шингл 3/4 - больше 98% и https://content-watch.ru/ - больше 98% . Оба условия должны выполнятся.

При взаимовыгодном сотрудничестве возможно дальнейшая работа по схожим проектам на постоянной основе.

Просьба людей со слабым английским не оставлять заявки - это всем нам сохранит время.

Жду предложений с указанием релевантного опыта и стоимости за слово / 100 слов по которой готовы сотрудничать.

7 лет назад
oBepOK
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$80
21 день
Escrow
Рекомендую Олю как добросовестного исполнителя, которая качественно пишет тексты на английском как с точки зрения грамматики так и логики изложения! Дополнительный плюс красиво оформленное задание с форматированием, выделением необходимых частей, что значительно ускоряет процесс проверки!
С Андреем очень приятно было сотрудничать. Он не торопил, никуда не пропадал, четко отвечал на вопросы и моментально оплатил работу. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

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