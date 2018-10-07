Написать 10-15 текстов по фарме.

Необходимо написать тексты по теме виагра для рынка Канады. Язык соответственно английский. Текст обязательно должен быть логичный по своей структуре, разделен на абзацы с использованием списков и богатым синонимическим рядом.

Размер каждого текста будет +/- 700 слов.

Будут даны ключевые слова, которые нужно органично вписать в текст и общая тема, структуру и содержание нужно подчерпнуть самому из доступных в интернет текстах.

Требования к уникальности текта: адвего, шингл 3/4 - больше 98% и https://content-watch.ru/ - больше 98% . Оба условия должны выполнятся.

При взаимовыгодном сотрудничестве возможно дальнейшая работа по схожим проектам на постоянной основе.

Просьба людей со слабым английским не оставлять заявки - это всем нам сохранит время.

Жду предложений с указанием релевантного опыта и стоимости за слово / 100 слов по которой готовы сотрудничать.