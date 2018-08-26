Переписать текст со сканов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходимо переписать текст со сканов.

Желательно с опытом, но не критично.

Оставляйте свою почту.

7 лет назад
neoglor_galina
Галина 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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