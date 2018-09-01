Нужны описания для блока товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок210 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать блок описаний для белорусского интернет-магазина.

Оплата 90/1000 б/п.

Требования:

1. Дружить с русским языком.

2. Знать основы копирайтинга – тавтология, канцеляризм, вода, заспамленность, дробление текста на абзацы, списки, подзаголовки и прочее.

3. Адекватно относиться к замечаниям. Быть готовым к доработке.

7 лет назад
esperanza1977
Оксана 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$8
5 дней
Рекомендую этого исполнителя как профессионала и просто приятного в работе человека. На связи большую часть рабочего времени, адекватно реагирует на замечания, хороший слог. Сотрудничеством довольна. Продолжаем работать.
Сотрудничеством с Оксаной полностью довольна. Всегда на связи, адекватное ТЗ, быстрая проверка. Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад