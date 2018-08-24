Сделать текст уникальным

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Насосы серии ОНЦ Ермак предназначены для перекачивания жидких пищевых продуктов (молока) - слабовязких и жидких продуктов. Следует отметить, что насосы ОНЦ изготавливаются из нержавеющей стали и могут с успехом применяться в средах, имеющих не слишком агрессивное воздействие при температуре не выше +130 градусов по Цельсию. Это жидкости с водородным показателем pH5-10, соляные растворы, алкогольные напитки (вино, пиво, спирт), а также соки и химические реактивы с температурой не выше +105 градусов по Цельсию. Допустимая концентрация примесей механического характера (не больше 0,1% от объема с размером частиц до 0,2 мм).

Насос ОНЦ Ермак устанавливается бесфундаментно на 3 опорах. Насосная часть соединена с фланцем электродвигателям с помощью кронштейна. На периферии насоса приварен вертикально размещённый выходной патрубок. К корпусу устройства при помощи кольца зажима прижимается крышка насоса.

Резиновое кольцо нужно для уплотнения рабочей камеры, которая образуется крышкой насоса и корпусом. Внутри корпуса оборудования ставится рабочее колесо, которое закрепляется гайкой на наконечнике, напрессованном на вал электрического двигателя. Торцовое уплотнение образует герметичность в месте прохода наконечника в камеру устройства.

Нагнетательный и всасывающий патрубки насоса Ермак, имеют резьбу, которая с помощью накидных ниппелей и гаек присоединять насос к трубопроводам. С целью защиты электрического двигателя от попадания на него перекачиваемой жидкости, устанавливают специальный защитный кожух.

Насосная часть устройства быстро разбирается для очистки, промывки и дезинфекции. Электродвигатель насоса ОНЦ Ермак имеет фланцевое или комбинированное исполнение.

Работа насоса ОНЦ Ермак осуществляется так: в пищевой насос, который подключен к нагнетательному и всасывающему трубопроводам, подаётся перекачиваемая жидкость. Затем электронасос включается.

Во время вращения рабочего колеса насоса ОНЦ, жидкость под действием центробежной силы отходит от центра к периферии. В результате создаётся давление в камере устройства, а также напор в нагнетательном трубопроводе, который обеспечивает работу пищевого насоса Ермак.