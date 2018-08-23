Нужны два текста на бизнес-IT тему, 27грн/1000спб, (60руб/1000) Объём: 2500-3000спб. Сдать нужно сегодня https://t.me/serio2
Написать 5 обзоров про магазин медицинской техники
Интернет-магазин медицинской техники: коляски, средства для ухода за больными, товары для реабилитации (костыли и т.д.).
Опыт написания текстов в данной сфере обязателен.
Необходимо написать 5 отзывов от первого лица о достоинствах компании, удобстве выбора, доставке и т.д. Факты предоставим.
оплата 120 руб. за 1 000 зн
Оплата: Вебмани, Яндекс, Киви, Российская карта
Заявки фрилансеров
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