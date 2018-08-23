Написать 5 обзоров про магазин медицинской техники

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок169 просмотров

Интернет-магазин медицинской техники: коляски, средства для ухода за больными, товары для реабилитации (костыли и т.д.).

Опыт написания текстов в данной сфере обязателен.

Необходимо написать 5 отзывов от первого лица о достоинствах компании, удобстве выбора, доставке и т.д. Факты предоставим.

оплата 120 руб. за 1 000 зн

Оплата: Вебмани, Яндекс, Киви, Российская карта

7 лет назад
prestige-gr
Артур 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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