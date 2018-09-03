Требуется написания коммерческих текстов по промышленной тематике.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок190 просмотров

Необходимо написать тексты для сайта по теме ремонт промышленного оборудования и станков.

7 лет назад
Shoshaev
Марат 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$14
1 день
Оперативное выполнение, моментальные правки. Результатом доволен, рекомендую.
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад