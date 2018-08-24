Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/ Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших ...
Статья на тему Османская Империя
Необходимо написать большую подробную статью по теме Османская империя. Ключей будет много, но на этом сложность ТЗ заканчивается. Текст для людей, интересный, не занудный. 15 тыс знаков - 800 руб. Оплата сбер или яд.
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