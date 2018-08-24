Статья на тему Османская Империя

$12
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Закрыт9 заявок201 просмотр

Необходимо написать большую подробную статью по теме Османская империя. Ключей будет много, но на этом сложность ТЗ заканчивается. Текст для людей, интересный, не занудный. 15 тыс знаков - 800 руб. Оплата сбер или яд.

7 лет назад
MamaAisha
Айша 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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