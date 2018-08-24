Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/ Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших ...
Копирайтер, пишущий на английском про VPN и прокси серверы.
Айти компания ищет копирайтера, пишущего на английском языке, который владеет знаниям о VPN и прокси серверах.
Необходимо написать статью для сайта от 2000 до 5000 знаков. Работа с ключами на английском.
Также к статье нужно создавать и прикреплять скриншоты.
При успешном сотрудничестве, будем давать постоянные заказы.
Присылайте свои работы на английском, если они есть.
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