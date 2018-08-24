Копирайтер, пишущий на английском про VPN и прокси серверы.

Айти компания ищет копирайтера, пишущего на английском языке, который владеет знаниям о VPN и прокси серверах.

Необходимо написать статью для сайта от 2000 до 5000 знаков. Работа с ключами на английском.

Также к статье нужно создавать и прикреплять скриншоты.

При успешном сотрудничестве, будем давать постоянные заказы.

Присылайте свои работы на английском, если они есть.