Копирайтер, пишущий на английском про VPN и прокси серверы.

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Закрыт7 заявок221 просмотр

Айти компания ищет копирайтера, пишущего на английском языке, который владеет знаниям о VPN и прокси серверах. 

Необходимо написать статью для сайта от 2000 до 5000 знаков. Работа с ключами на английском.

Также к статье нужно создавать и прикреплять скриншоты.

При успешном сотрудничестве, будем давать постоянные заказы.

Присылайте свои работы на английском, если они есть.

7 лет назад
Sofa_Seliv
Софья 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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