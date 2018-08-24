Психолог-копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок256 просмотров

Проект на психологическом форуме. 

7 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Цикл статей, тематика БАД, ЗОЖ, ПП

    Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/ Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер, пишущий на английском про VPN и прокси серверы.

    Айти компания ищет копирайтера, пишущего на английском языке, который владеет знаниям о VPN и прокси серверах.  Необходимо написать статью для сайта от 2000 до 5000 знаков. Работа с ключами на английском. Также к ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны описания для блока товаров

    Здравствуйте. Нужно сделать блок описаний для белорусского интернет-магазина. Оплата 90/1000 б/п. Требования: 1. Дружить с русским языком. 2. Знать основы копирайтинга – тавтология, канцеляризм, вода, заспамленность, дробление текста на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать текст для видео в виде рассказа

    Есть канал на ютуб с уже сформировавшейся тематикой. Есть много отснятого материала , что и является примерными темами для будущих видео. https://www.youtube.com/channel/UCkzQd8UHkKFREfXcjFT9UmA Если не получится вставить ссылку, канал легко находится простым поиском на ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать текст уникальным

    Вот этот текст нужно сделать уникальным на (название ОНЦ Ермак оставляем)   -  Насосы серии ОНЦ Ермак предназначены  для перекачивания жидких пищевых продуктов (молока) - слабовязких и жидких продуктов. Следует отметить, что насосы ОНЦ  изготавливаются ...

    HTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Публикация сообщений на форуме

    $6

    Здравствуйте!Необходимо показать активность на форуме bitcointalk Требования: Для этого создать 5 аккаунтов, с них равномерно публиковать 4 сообщения в час в нашей ветке. Плюс на каждые 2-3 сообщения в нашей ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статья на тему Османская Империя

    $12

    Необходимо написать большую подробную статью по теме Османская империя. Ключей будет много, но на этом сложность ТЗ заканчивается. Текст для людей, интересный, не занудный. 15 тыс знаков - 800 руб. Оплата сбер или яд.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу исполнителя который будет писать качественные тексты

    Хочу сделать новый сайт на тему - простатита, импотенции и все что связано с этой темой. На сайте будет крутится реклама бадов на тему простатита и пользователь будет кликать по ней, переходить на официальный сайт ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад