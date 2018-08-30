Требуется написать статьи на тему Клининга

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок196 просмотров

Написать 6 СЕО-статей (копирайт), уникальность 100% по text.ru

Тема: Клининг, Уборка

3.000 знаков на статью.

Пишите кто свободен, кто имеет опыт и портфолио.

Получается, примерно, 18.000 знаков.

7 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$27
1 день
Отлично выполнена работа. Всё очень быстро. Все правки и корректировки моментально выполняются. Приятно было работать. Рекомендую.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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