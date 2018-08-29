Необходимо написать несколько СЕО-оптимизированных текстов по тематике "заработок" Объем одного текста 20000 символов. Предоставляем подробное ТЗ.
Написать 30 статей на финансовую тематику
Добрый день
Нужно написать 30 статей на финансовую тематику.
Оплата 200 рублей за 1000 знаков ( на вашу карту или вебмани).
Прошу, пишите свой опыт в тематике.
ТЗ на тексты предоставлю.
Заявки фрилансеров
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