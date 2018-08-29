Написать 30 статей на финансовую тематику

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Закрыт26 заявок245 просмотров

Добрый день

Нужно написать 30 статей на финансовую тематику.

Оплата 200 рублей за 1000 знаков ( на вашу карту или вебмани).

Прошу, пишите свой опыт в тематике.

ТЗ на тексты предоставлю.

7 лет назад
postin
Петр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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