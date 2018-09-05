Ищу автора для описания 100 адалт роликов. Работы много, это будет первый этап Каким я вижу вас: 1. Умеете писать грамотно, 2. Имеете возможность писать нестандартно и интересно, свободны от ...
Статья - Глобальное потепление (ENG)
Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст на тему: Глобальное потепление, быть или не быть. ENG
Объема 6-7тыс знаков.
1. Глобальное потепление, миф или реальность
2. как действия человека ускоряют его приближение? И как быстро?
3. с чего начать и что нам делать, что бы помочь нашим детям и бушующим поколениям жить долго и счастливо?
4. что делать главам государств , что бы завтра не было поздно?
Требования к исполнителю:
Исполнитель должен разбираться в тематике статьи.
Требования к контенту и уникальности:
-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
-- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;
-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
Уникальность работы – не менее 95%
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В вашем предложении указывайте, пожалуйста, стоимость работы.
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