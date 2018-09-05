Статья - Глобальное потепление (ENG)

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст на тему: Глобальное потепление, быть или не быть. ENG

Объема 6-7тыс знаков.

1. Глобальное потепление, миф или реальность

2. как действия человека ускоряют его приближение? И как быстро?

3. с чего начать и что нам делать, что бы помочь нашим детям и бушующим поколениям жить долго и счастливо?

4. что делать главам государств , что бы завтра не было поздно?

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи.

Требования к контенту и уникальности:

-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

-- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;

-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

Уникальность работы – не менее 95%

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В вашем предложении указывайте, пожалуйста, стоимость работы.