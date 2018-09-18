Написать seo-статью согласно ТЗ по тематике туризма

Работой довольны. Запрос отправляли нескольким кандидатам. Выбрали Алексея по причинам: быстро отвечает, простая оплата, четко дает ответы. С нашей стороны была сложность в коммуникации, так как работы много, но Алексей все равно с нами работал. Сейчас размещаем статью и будем дальще работать.