Написать seo-статью согласно ТЗ по тематике туризма

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  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок178 просмотров

Компания Georgia-Toru нуждается в написании seo-статей на тематику связанную с туризмом.

На данный момент нужно написать одну статью на 1500 слов.

Напишите стоимость и сроки выполнения!

Просьба, в личку не писать!

Написание статей
7 лет назад
georgiatour
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$10
2 дня
Работой довольны. Запрос отправляли нескольким кандидатам. Выбрали Алексея по причинам: быстро отвечает, простая оплата, четко дает ответы. С нашей стороны была сложность в коммуникации, так как работы много, но Алексей все равно с нами работал. Сейчас размещаем статью и будем дальще работать.
Отличный заказчик! Понятное ТЗ и своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг

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