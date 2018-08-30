Текст для Блога на сайте

Добрый день!

У нас есть сайт прачечной:https://easyday.pro/.

Хочу наполнить блог сайта:https://easyday.pro/blog статьями. Возможно, это будут советы домохозяйкам, различные рекомендации по уходу за одеждой и тому подобное.

Прошу предоставить Ваши предложения того, как Вы видите саму концепцию и есть ли идеи, как наполнить блог. Хотелось бы подойти к этому вопросу творчески.

И конечно, прайс-лист, сроки и портфолио также хочу видеть от Вас.