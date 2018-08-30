Ищу автора для описания 100 адалт роликов. Работы много, это будет первый этап Каким я вижу вас: 1. Умеете писать грамотно, 2. Имеете возможность писать нестандартно и интересно, свободны от ...
Текст для Блога на сайте
Добрый день!
У нас есть сайт прачечной:https://easyday.pro/.
Хочу наполнить блог сайта:https://easyday.pro/blog статьями. Возможно, это будут советы домохозяйкам, различные рекомендации по уходу за одеждой и тому подобное.
Прошу предоставить Ваши предложения того, как Вы видите саму концепцию и есть ли идеи, как наполнить блог. Хотелось бы подойти к этому вопросу творчески.
И конечно, прайс-лист, сроки и портфолио также хочу видеть от Вас.
Заявки фрилансеров
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