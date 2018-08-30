Проверка на текста на грамматику + рирайтинг сложных предложений

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок181 просмотр

Текст по описанию ТРК. Нужно проверить грамматику + исправить несколько сложных предложений.

7 лет назад
guest_15356474074446
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров