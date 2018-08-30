Копирайт/рерайт (автомобильная тематика)

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Закрыт16 заявок206 просмотров

Необходимо написание статей размером 1500 знаков на автомобильную тематику (ремонт, диагностика). Цена - 3 дол/статью. Объем большой.

Написание статей
7 лет назад
vika_0909
Виктория 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров