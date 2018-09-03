Написать обзор онлайн казино Rox Casino по плану статьи.

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст-обзор онлайн казино Rox Casino. Ключевые фразы в прилагаемом файле.

ОБЪЁМ: 3000 знаков без пробелов

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: до 03.09.2018 23:59

Ссылка на казино: roxcasino14.com

Для нормального обзора, например описания доступных валют, платежных систем и т.д. потребуется зарегистрироваться.

Текст в целом нейтральный. Не нужно хвалебных слов и превосходных степеней (если это не объективно что-то интересное или выдающееся). Кроме заключения, где нужно закончить на положительной ноте о казино в целом.

Знаков не так много, поэтому пишите конкретно, раскрывая подзаголовки. Не нужно погружаться сильно в детали.

План статьи:

Введение

Регистрация в казино

Платежные системы и валюты

Бонусы

Представленные игры (тут особый упор сделать на раздел live игр).

Заключение

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.

Требования к контенту и уникальности:

Если будут проблемы с вписыванием каких-либо ключевых фраз, то лучше сохраните удобочитаемость и информативность текста, а не использованные ключи просто перечислите после статьи. Я с ними сам поработаю.

-Рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

-Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

-Ключевые фразы можно склонять и спрягать, а также менять местами, если это нужно для того, чтобы написать фразу правильно (с точки зрения русского языка).

-Используйте разные форматы подачи контента (обязательно нужны маркированные списки). Делайте различные выделения, акценты.

-Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H4.

-Употребите первую ключевую фразу в первом абзаце (первые 300 символов)

-Выделяйте жирным шрифтом важные элементы, если нужно.

-Старайтесь равномерно распределять ключевые слова по тексту.

-Старайтесь не использовать абзацы более 700 символов.

-Делайте краткое вступление в тексте и окончание, текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации.

-Ключевые фразы в тексте выделяйте желтым цветом в Word (для упрощения проверки).

-Мы не просто вставляем ключи в текст, а описываем тему. Текст должен быть понятным, написанным по правилам русской речи. Не допустимо присутствие неестественных фраз, с нарушенным порядком слов. Все части текста должны быть логично связаны между собой;

-Не используйте следующие слова: портал, веб-портал, интернет-портал, храм азарта, функционирующего в режиме онлайн, поставщик интернет соединения и подобные сложные искусственные конструкции.

-Не используйте большое количество вводных слов например, поэтому, итак, все очень просто

-Не используйте конструкции из нескольких прилагательных какой прекрасный и замечательный снежно-белый снеговик

-Не надо разбавлять длину текста и лить воду. Пишем конкретно по теме с четкой логической структурой, понятным языком.

-Уникальность текста должна быть минимум 95% по text.ru, etxt и content-watch.ru

-Если в тексте больше 5 ошибок (пропущены буквы, предлоги, не согласованы окончания) – текст не будет принят и отправлен на доработку.

-(ВАЖНО). Написаные тексты проверяйте через эту форму advego.com/text/seo/

-Академическая тошнота документа не должна превышать 8%, а частота самого частотного слова в тексте не более 2,8%.

-По шкале glvrd.ru/ не менее 7,5 баллов

-По text.ru: Вода не более 15%, спамность не более 50%