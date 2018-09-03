Написать обзор онлайн казино Rox Casino по плану статьи.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка373 просмотра

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст-обзор онлайн казино Rox Casino. Ключевые фразы в прилагаемом файле. 

ОБЪЁМ: 3000 знаков без пробелов 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: до 03.09.2018 23:59 

Ссылка на казино: roxcasino14.com 

Для нормального обзора, например описания доступных валют, платежных систем и т.д. потребуется зарегистрироваться. 

Текст в целом нейтральный. Не нужно хвалебных слов и превосходных степеней (если это не объективно что-то интересное или выдающееся). Кроме заключения, где нужно закончить на положительной ноте о казино в целом.  

Знаков не так много, поэтому пишите конкретно, раскрывая подзаголовки. Не нужно погружаться сильно в детали. 

План статьи: 

Введение 

Регистрация в казино 

Платежные системы и валюты 

Бонусы 

Представленные игры (тут особый упор сделать на раздел live игр).  

Заключение 

Требования к исполнителю: 

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы. 

Требования к контенту и уникальности: 

Если будут проблемы с вписыванием каких-либо ключевых фраз, то лучше сохраните удобочитаемость и информативность текста, а не использованные ключи просто перечислите после статьи. Я с ними сам поработаю. 

-Рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой; 

-Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок; 

-Ключевые фразы можно склонять и спрягать, а также менять местами, если это нужно для того, чтобы написать фразу правильно (с точки зрения русского языка). 

-Используйте разные форматы подачи контента (обязательно нужны маркированные списки). Делайте различные выделения, акценты. 

-Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H4. 

-Употребите первую ключевую фразу в первом абзаце (первые 300 символов) 

-Выделяйте жирным шрифтом важные элементы, если нужно. 

-Старайтесь равномерно распределять ключевые слова по тексту. 

-Старайтесь не использовать абзацы более 700 символов. 

-Делайте краткое вступление в тексте и окончание, текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации. 

-Ключевые фразы в тексте выделяйте желтым цветом в Word (для упрощения проверки). 

-Мы не просто вставляем ключи в текст, а описываем тему. Текст должен быть понятным, написанным по правилам русской речи. Не допустимо присутствие неестественных фраз, с нарушенным порядком слов. Все части текста должны быть логично связаны между собой; 

-Не используйте следующие слова: портал, веб-портал, интернет-портал, храм азарта, функционирующего в режиме онлайн, поставщик интернет соединения и подобные сложные искусственные конструкции. 

-Не используйте большое количество вводных слов  например, поэтому, итак, все очень просто 

-Не используйте конструкции из нескольких прилагательных  какой прекрасный и замечательный снежно-белый снеговик 

-Не надо разбавлять длину текста и лить воду. Пишем конкретно по теме с четкой логической структурой, понятным языком. 

-Уникальность текста должна быть минимум 95% по text.ru, etxt и content-watch.ru 

-Если в тексте больше 5 ошибок (пропущены буквы, предлоги, не согласованы окончания) – текст не будет принят и отправлен на доработку. 

-(ВАЖНО). Написаные тексты проверяйте через эту форму advego.com/text/seo/ 

-Академическая тошнота документа не должна превышать 8%, а частота самого частотного слова в тексте не более 2,8%. 

-По шкале glvrd.ru/  не менее 7,5 баллов 

-По text.ru: Вода не более 15%, спамность не более 50%

7 лет назад
sneganet
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров