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Написать обзор онлайн казино Rox Casino по плану статьи.
Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст-обзор онлайн казино Rox Casino. Ключевые фразы в прилагаемом файле.
ОБЪЁМ: 3000 знаков без пробелов
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: до 03.09.2018 23:59
Ссылка на казино: roxcasino14.com
Для нормального обзора, например описания доступных валют, платежных систем и т.д. потребуется зарегистрироваться.
Текст в целом нейтральный. Не нужно хвалебных слов и превосходных степеней (если это не объективно что-то интересное или выдающееся). Кроме заключения, где нужно закончить на положительной ноте о казино в целом.
Знаков не так много, поэтому пишите конкретно, раскрывая подзаголовки. Не нужно погружаться сильно в детали.
План статьи:
Введение
Регистрация в казино
Платежные системы и валюты
Бонусы
Представленные игры (тут особый упор сделать на раздел live игр).
Заключение
Требования к исполнителю:
Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.
Требования к контенту и уникальности:
Если будут проблемы с вписыванием каких-либо ключевых фраз, то лучше сохраните удобочитаемость и информативность текста, а не использованные ключи просто перечислите после статьи. Я с ними сам поработаю.
-Рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
-Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
-Ключевые фразы можно склонять и спрягать, а также менять местами, если это нужно для того, чтобы написать фразу правильно (с точки зрения русского языка).
-Используйте разные форматы подачи контента (обязательно нужны маркированные списки). Делайте различные выделения, акценты.
-Структурируйте контент с помощью подзаголовков H2-H4.
-Употребите первую ключевую фразу в первом абзаце (первые 300 символов)
-Выделяйте жирным шрифтом важные элементы, если нужно.
-Старайтесь равномерно распределять ключевые слова по тексту.
-Старайтесь не использовать абзацы более 700 символов.
-Делайте краткое вступление в тексте и окончание, текст не должен обрываться и начинаться с сухой информации.
-Ключевые фразы в тексте выделяйте желтым цветом в Word (для упрощения проверки).
-Мы не просто вставляем ключи в текст, а описываем тему. Текст должен быть понятным, написанным по правилам русской речи. Не допустимо присутствие неестественных фраз, с нарушенным порядком слов. Все части текста должны быть логично связаны между собой;
-Не используйте следующие слова: портал, веб-портал, интернет-портал, храм азарта, функционирующего в режиме онлайн, поставщик интернет соединения и подобные сложные искусственные конструкции.
-Не используйте большое количество вводных слов например, поэтому, итак, все очень просто
-Не используйте конструкции из нескольких прилагательных какой прекрасный и замечательный снежно-белый снеговик
-Не надо разбавлять длину текста и лить воду. Пишем конкретно по теме с четкой логической структурой, понятным языком.
-Уникальность текста должна быть минимум 95% по text.ru, etxt и content-watch.ru
-Если в тексте больше 5 ошибок (пропущены буквы, предлоги, не согласованы окончания) – текст не будет принят и отправлен на доработку.
-(ВАЖНО). Написаные тексты проверяйте через эту форму advego.com/text/seo/
-Академическая тошнота документа не должна превышать 8%, а частота самого частотного слова в тексте не более 2,8%.
-По шкале glvrd.ru/ не менее 7,5 баллов
-По text.ru: Вода не более 15%, спамность не более 50%
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