Нужен один человек, чтобы сделать блок описаний

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки243 просмотра

Плачу за килознак 90 рублей.

Требования к исполнителю:

1. Опыт в копирайтинге – знать, что такое тавтология, канцеляризм, уметь разбивать статью на логические блоки.

2. Адекватная реакция на замечания.

3. Владеть сухим коммерческим и информационным стилями.

Подробности в личку выбранному исполнителю.

7 лет назад
esperanza1977
Оксана 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lenok1991
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$3
2 дня
Адекватный исполнитель. Нормально переносит критику. Готов к редактуре замечаний. Продолжаем работать.
Все понятно и доступно объясняет. Хороший заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.

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Lenok1991
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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