Написать статью на EN

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Завершен1 заявка125 просмотров

Все детали задания Вы обсудили с Софьей. Если будут вопросы дополнительно по заданию, пишите. Объем около 3000 символов 

7 лет назад
ewhj45
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$6
2 дня
Все ок. Спасибо
Рада была быть полезной :)

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад