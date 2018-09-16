Написать 30 постов для соцсетей

$30
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Завершен6 заявок239 просмотров

Нужно написать 30 постов для соцсетей. Срок 7-14 дней. Требования к тексту в ТЗ. Темы постов выбираются вами после утверждения в качестве исполнителя и согласовываются со мной.  Советую придумать чуть больше 30 тем потому что часть я отбракую. Просьба - в заявке сразу указывайте срок, цену и делайте ее окончательной.

7 лет назад
bladeser
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

juli_decor_juli
Юлия 
42 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$7
10 дней
Все качественно, грамотно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, своевременная оплата.
pazurs
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$3
14 дней
Пропал с радаров. Заказ не выполнил.

Заявки фрилансеров

juli_decor_juli
Юлия 
42 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
pazurs
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад