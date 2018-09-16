Нужно написать 30 постов для соцсетей. Срок 7-14 дней. Требования к тексту в ТЗ. Темы постов выбираются вами после утверждения в качестве исполнителя и согласовываются со мной. Советую придумать чуть больше 30 тем потому что часть я отбракую. Просьба - в заявке сразу указывайте срок, цену и делайте ее окончательной.